Kırklareli'nde 45 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 45 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircihalil köyünde yaptığı yol uygulamasında 6 araçta Suriye, Fas ve Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Ekipler göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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