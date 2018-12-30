Kırklareli'nde Yol Yapım Çalışması

Kavaklı
Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, beldenin Celaliye
Mahallesi'ndeki parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.
Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede bozuk yolların yeniden parke taşı ile kaplandığını söyledi.
Çalışmalarla beldede bozuk yol kalmayacağını ifade eden Koşdemir, ekiplerin hızla çalışmaları yürüttüğünü belirtti.
Vatandaşlara hizmet götürebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Koşdemir, çalışmaları kısa sürede tamamlamak istediklerini kaydetti.
Koşdemir, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını sözlerine ekledi.