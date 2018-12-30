Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Yol Yapım Çalışması

Kırklareli'nde Yol Yapım Çalışması

1 saat önce

Kavaklı Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli'nde Yol Yapım Çalışması, System.String[]
Kavaklı Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, beldenin Celaliye Mahallesi'ndeki parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede bozuk yolların yeniden parke taşı ile kaplandığını söyledi.

Çalışmalarla beldede bozuk yol kalmayacağını ifade eden Koşdemir, ekiplerin hızla çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Vatandaşlara hizmet götürebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Koşdemir, çalışmaları kısa sürede tamamlamak istediklerini kaydetti.

Koşdemir, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:55 Kaynak: AA

Celaliye, Fen İşleri Müdürlüğü, Kavaklı, Güncel
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