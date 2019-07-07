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Kırklareli'nden kısa kısa

1 saat önce

Babaeski Devlet Hastanesinde açılan Gebe Okulu'nda anne adaylarına yönelik eğitimler devam ediyor.

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Babaeski Devlet Hastanesinde açılan Gebe Okulu'nda anne adaylarına yönelik eğitimler devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "bilinçli anneler, sağlıklı nesiller, mutlu aileler" sloganı ile açılan okulda anne adaylarına eğitimler verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Anne adayının her şekilde yanında olmak, bilinçlendirmek, anne sütü önemini vurgulamak, normal doğumun avantajlarını ve riskler karşısında nasıl davranacağını anlatarak, pozitif duygularla bebeğini karşılaması adına, ona yardımcı olmayı görev bilerek, birimimizde hizmet vermeye devam etmekteyiz. Gebe Okulumuza kayıt yaptıran gebelerimize, uzman hekim ve ebeler eşliğinde gebelik süreci ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller, mutlu aileler için haydi gebeler okula."
-Peyzaj çalışmaları
Lüleburgaz Belediyesince yeşil alanlarda peyzaj çalışmaları sürdürülüyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve refüjlerde çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmalarını yürüttü.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, doğa dostu bir kent oluşturmak için çalıştıklarını bildirdi.
İlçede yeşil alanları arttırmayı hedeflediklerini belirten Gerenli, yeşil alanlara büyük önem verdiklerini kaydetti.
İlçenin çehresini değiştirmeye devam ettiklerini ifade eden Gerenli, Lüleburgazlıların hak ettiği hizmetlere kavuşması için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.
-Taşkın Koruma Projesi
Üsküp beldesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli Şube Müdürlüğünce sel ve taşkınların önüne geçebilmek amacıyla dere ıslah ve taşkın koruma çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşkın Koruma Projesi kapsamında yaya köprüsü yapıldığını bildirdi.
Derede geçen yıl ıslah çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Kasap, derenin büyük bölümünde taş duvar ve beton zemin ile kaplandığını belirtti.
Çalışmalar kapsamında ikinci yaya köprüsünün montaj işlemlerinin gerçekleştirildiğini aktaran Kasap, kısa süre içinde peyzaj çalışmalarının da yapılacağını kaydetti.
Kasap, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
-Meyve üreticilerine ziyaret
Kırklareli Tarım ve Orman Müdür Vekili Funda Eylem Özel, meyve üreticilerini ziyaret etti.
Pehlivanköy ilçesine bağlı Hıdırca köyünde üretici Mehmet Koç'un üzüm ve armut bahçesinde incelemede bulundan Özel, meyve üretimi hakkında bilgiler aldı.
Meyveciliğin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade eden Özel, ekonomik getirisinin çok yüksek olduğunu belirtti.
Meyve üreticilerinin daha da artmasını temenni eden Özel, üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.
Ziyaretlerde Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan'a da eşlik etti.
- Rektör Yardımcılığı'na Çamur atandı
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektör Yardımcılığı'na Prof. Dr. Meryem Çamur atandı.
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin ilgili maddelerince atanan Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Çamur, görevine başladı.
KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite akademik kadrosunun her geçen gün daha çok güçlendiğini söyledi.
Üniversite olarak en iyi hizmeti verebilmek için çalıştıklarını ifade eden Şengörür, rektör yardımcılığına atanan Çamur'a görevinde başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:34 Kaynak: AA
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