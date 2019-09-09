Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişi Ali Erdem Yalçın ile TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu'nu makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ilk olarak Yalçın ile görüşmelerde bulundu. Daha sonra Leventoğlu ile biraraya gelen Bilgin, kentin gelişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Bilgin, Kırklareli'nin turizm ve hayvancılık kenti olduğunu aktardı.

Kaymakam Elmacıoğlu görevine başladı

Babaeski Kaymakamlığına atanan Şenol Levent Elmacıoğlu görevine başladı.

Edirne Vali Yardımcılığı görevinden ilçeye atanan Elmacıoğlu, Babaeski'de görev yapacak olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Görevini en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını aktaran Elmacıoğlu, Babaeski için çalışacaklarını ifade etti.

CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü

Kırklareli'nde CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Parti binasında başlayan törene, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık, Merkez İlçe Başkanı Gürcan Saatçi ve partililer katıldı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İl Başkanı Çobancık, törende yaptığı konuşmada, CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş büyük bir parti olduğunu söyledi.

Ülkede daha yaşanır, modern şehirler haline getirmek için özveriyle çalıştıklarını ifade eden Çobancık, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve CHP'ye karşı en önemli görevimiz budur. Tam bağımsız ve özgür bir ülkede yaşayabilmemizin tek yolu budur." diye konuştu.

Çobancık, CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümünün kutlu olması temennisinde bulundu.