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Kırklareli'nden kısa kısa

31 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, köy muhtarlarını makamında kabul etti.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, köy muhtarlarını makamında kabul etti.

Bilgin'i Vize ilçesine bağlı Kızılağaç Köyü Muhtarı Mürvet Kahraman ile Kışlacık Köy Muhtarı Kamil Gönül Taran ziyaret etti.

Köy muhtarları ziyarette, köylerindeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, köylere çok önem verdiklerini söyledi.

Köyleri sık sık ziyaret ederek vatandaşların ve muhtarların istek ve sıkıntılarını dinlediğini ifade eden Bilgin, KÖYDES destekleri ile köylerin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Meme Kanseri fakındalık ayı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü'nün meme kanseri farkındalık ayı kapsamında etkinlikleri sürüyor.

Sağlık Müdürlüğünce, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü personeline meme kanseri hakkında bilgiler verdi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı kanser birimi personeli Emine Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, diğer kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis ve tedavinin önemli olduğunu söyledi.

Riskli yaş gruplarında olan kadınların belirli periyotlarda KETEM'e başvurlarını isteyen Korkmaz, gerekli taramaları yaptırarak sürekli kontrol altında tutulması gerektiğini belirtti.

Korkmaz, kanserler belirtilerini hisseden kadınların ise en yakın sağlık kuruşuna müracaat etmesi gerektiğini kaydetti.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırklareli, Kızılağaç, Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:58 Kaynak: AA
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