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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Üsküp Belediyesi'nce ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

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Üsküp Belediyesi'nce ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, beldenin çeşitli noktalarına 200 fidan dikti.

Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldede ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Her yıl çeşitli miktar ve cinslerde fidan diktiklerini ifade eden Kasap, doğal ortamın korunarak, ağaç sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kasap, doğasıyla güzel, ağaçlarıyla bol bir belde oluşturmak istediklerini kaydetti.

Koronavirüs tedbirleri

Pınarhisar Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı okullar, toplu taşıma araçları, duraklar, terminal, çocuk oyun alanlarında ilaçlama çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın tedbir ve korunma yöntemleri içeren çizelgesi doğrultusunda periyodik şekilde çalışmaların devam edeceği aktarılan açıklamada, vatandaşların da kendi kişisel sağlığını tehdit eden unsurlardan kaçınması gerektiği kaydedildi.

Hüseyin Kasap, Koronavirüs, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:44 Kaynak: AA
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