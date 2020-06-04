Demirköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnaflar denetlendi.

İlçe Emniyet Amirliği ile Demirköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri restoran, kafe, çay bahçeleri, fırınlar ve kahvehane gibi işletmeleri denetleyerek, alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi.

Esnaflara dezenfektan, hijyen, maske, eldiven, tulum ve yüz koruyucu siperlik gibi koruyucu malzemelerin kullanılması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerde vatandaşlara da sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarı yapıldı.

Demirköy çileği tezgahlardaki yerini aldı

Lezzeti ile ön planda olan Demirköy çileği tezgahlardaki yerini aldı.

Çilek üreticisi Ferhat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çileğin kokusu ve lezzeti ile ilgi gördüğünü söyledi.

Çileğin kilogramının 12,5 liradan satıldığını ifade eden Yılmaz, bu yıl çileğin bol olduğunu ifade etti.

Çileğin henüz yeni çıkmasına rağmen satıştan memnun olduğunu ifade eden Yılmaz, "İlk mahsullerimiz tezgahlarda yerini aldı. Adına festivaller düzenlenen çileğin mevsimi çok kısa. İlk mahsullerimizin satışına başladık. Vatandaşlarımız da yeni çıkmasına rağmen büyük rağbet gösterdi. İnşallah bu sezon çok bereketli olur." diye konuştu.