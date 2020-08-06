Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri ve alınan tedbirler görüşüldü.

Vali Bilgin, toplantıda, koronavirüsün hafife alınacak bir salgın olmadığını belirtti.

Koronavirüs ile mücadelenin önemli olduğunu ifade eden Bilgin, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına en iyi şekilde uyması gerektiğini kaydetti.

Toplantıda daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan denetimler görüşüldü.

Tugay Komutanı Albay Şahin'e onuruna veda yemeği

Kırklareli'nde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından emekliliğe sevk edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin onuruna veda yemeği düzenlendi.

Valisi Osman Bilgin tarafından bir restoranda gerçekleştirilen yemeğe, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz katıldı.

Vali Bilgin, konuşmasında, Tugay Komutanı Şahin'in kentte görevi boyunca başarıları çalışmalarda bulunduğunu belirterek, emeklilik hayatının da güzel geçmesi temennisinde bulundu.