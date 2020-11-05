Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, OSB'de devam eden altyapı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

OSB'nin hızla geliştiğini belirten Bilgin, yol, elektrik, doğalgaz, su, atıksu arıtma başta olmak üzere tüm altyapı çalışmalarının yüzde 95'inin tamamlandığını söyledi.

Bilgin, daha sonra hardaliye üreten fabrikayı ziyaret etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç'ü makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kızılay Haftası'nı kutladı.

Türk Kızılay'ın her zaman olduğu gibi yeni tip koronavirüs sürecinde de göstermiş olduğu özverili ve fedakar çalışmalarda öncü olduğunu ifade eden Bilgin, Türk Kızılay çalışanlarına teşekkür etti.