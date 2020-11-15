Lüleburgaz'da yol ve kaldırım düzenleme çalışması sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İlçede yoğun bir çalışma halinde olduklarını ifade eden Gerenli, onarım gerektiren cadde ve sokaklarda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kovid-19 tedbirleri

Lüleburgaz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yol yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin arttırarak devam ettiği bildirildi.

Ekiplerin belirli aralıklarla yol yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yaptığı aktarılan açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak için ekiplerin 24 saat görev başında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların da zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları, temizlik, maske ve mesafe kurallarına da en iyi şekilde uymaları gerektiği belirtildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 8 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Demirköy ilçesinin Avcılar, Beğendik, Limanköy, Hamdibey, Yeşilce, Boztaş, Karacadağ, Yiğitbaşı köyleri ile İğneada beldesinin Deniz ve Yeni mahallelerine 16 Kasım Pazartesi günü enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 11.00-14.00 saatleri arasında 3 saat süreyle uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları gerektiği belirtildi.