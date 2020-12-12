Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, grip aşısı oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlık personelinin aşılanması için Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen grip aşılarının uygulanmaya başlandığı belirtildi.

İlk aşının Cerit'e uygulandığı belirtilen açıklamada, gönderilen aşıların tüm sağlık çalışanlarına yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, aşı çalışmalarına önem verildiği aktarıldı.

Sağlık çalışanlarına kolonya dağıtıldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına kolonya verdi.

Vali Bilgin, yaptığı açıklamada, bu sürecin birlik ve beraberlik içerisinde atlatılacağını söyledi.

Kovid-19'un ciddi bir salgın olduğuna dikkat çeken Bilgin, bu süreçte cansiperane görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.