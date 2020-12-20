Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, Kırklareli Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yorulmaz, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra UMKE ve 112 çağrı merkezi ile Aile Sağlığı Hizmetleri personeli ile bir araya gelen Yorulmaz, UMKE depolarını denetledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Kavaklı beldesinin Celaliye, Turist, Yeni Okullar ve Çarşı mahallelerine 21 Aralık Pazartesi günü enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.