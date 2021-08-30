Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar il genelindeki tüm hayvanlara şap aşısı yapılacağı belirtildi.

Türkiye aşısından Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesinin önemli olduğunu ifade eden Bilgin, çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti.

Vakaların patladığı Rize'de Vali kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu