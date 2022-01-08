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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

08.01.2022 10:21
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Tarih ve Kültür Festivali'nin 24-27 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Tarih ve Kültür Festivali'nin 24-27 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek festivalin ilçenin tanıtılmasına ve turizmine büyük katkı sağladığını belirtti.

Vize Tarih ve Kültür Festivali'nin düzenleneceği tarihi meclis toplantısında alınan karar ile belirlediklerini aktaran Özalp, "Festival 24-27 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalimizin her yıl bir öncekinden daha güzel olması için çalışmalarımız şimdiden başladı. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Babaeski ilçesinin Gazi Kemal Mahallesi'ne 10 Ocak Pazartesi günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 08.30-17.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Sokak hayvanlarına mama takviyesi

Vize ilçesinde sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Belediye ekipleri, mevsim koşulları nedeniyle mama bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme odakları ve bazı bölgelere mama bıraktı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, gazetecilere, sokak hayvanlarına her zaman sahip çıktıklarını söyledi.

Kış mevsimi dolayısıyla bölgede hayvanların besin bulmakta zorlandığını ifade eden Özalp, mama takviyesi yaparak beslenmelerine yardımcı olduklarını bildirdi.

Her canlı gibi sokak hayvanlarının da yaşam haklarının bulunduğunu aktaran Özalp, "Karşılıksız sevgiyi temsil eden sahipsiz can dostlarımıza ekiplerimiz ulaşarak kış gününde beslenmelerini sağlıyor." dedi.

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Kaynak: AA

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