Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Metin Aygur'u makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aygur'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Roman vatandaşların sorunları ile yakından ilgilendiklerini belirten Bilgin, federasyon çalışmalarını da yakından takip ettiklerini kaydetti.

AK Parti teşkilatından ziyaret

AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok'u ziyaret etti.

İl Başkanı Alper Çiler, Kadın Kolları Başkanı Hanife Büyükyeğen ile Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün, Derdiyok ile bir süre sohbet etti.

Çiler, görevine başlayan Derdiyok'a başarılar diledi.

Derdiyok da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Babuşçu başarılı sporcuyu tebrik etti

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye 3'sü olan Sümeyye Nur Ergin'i makamında kabul etti.

Babuşçu, başarılı sporcuyu tebrik ederek, ilin adını sporla duyuran tüm sporculara teşekkür etti.

Bin 559 sporcu arasında derece elde etmenin kolay olmadığını ifade eden Babaşçu, Ergin'in başarılı bir sporcu olduğunu kaydetti.