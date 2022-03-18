Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

18.03.2022 13:14
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize'de yol yapım çalışmaları başlatıldı.

Vize'de yol yapım çalışmaları başlatıldı.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğalgaz altyapısının tamamlandığı bölgelerde yol yapım çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Özalp, doğalgaz altyapısı nedeniyle bir çok cadde ve sokakta bozulmaların meydana geldiğini belirtti.

Yolları yeniden düzenlediklerini anlatan Özalp, "Doğalgaz çalışması biten sokakların yollarında oluşan zemin bozulmaları yapılan çalışmalarla yenileniyor. Mevcut yollara parke taş döşemesi gerçekleştirilerek bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Ekiplerimiz hızla bölgelerde çalışmalarını yürütüyor. En kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 8 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Demirköy ilçesinin Orhaniye Mahallesi ile Balaban, Gökyaka, Sarpdere, Karanlık, İncesırt ve Armutveren köyleri, İnece beldesinin Kazımpaşa, Kemalpaşa ve Yeni mahalleleri ile Ulukonak ve Ürünlü köylerine 19 Mart Cumartesi günü bir süre enerji verilemeyecek.

Kesintiler, İnece beldesinin söz konusu köy ve mahallerinde 09.00-17.00, Demirköy ilçesinin söz konusu köy ve mahallerinde ise 09.05-16.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

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Kırklareli, Doğalgaz, Özalp, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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