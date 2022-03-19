Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

19.03.2022 09:52
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline İyi Tarım Uygulamaları kapsamında hizmet içi eğitim düzenlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline İyi Tarım Uygulamaları kapsamında hizmet içi eğitim düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen eğitimde, çevre, insan, havyan sağlığı, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ile gıda güvenliği hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, hizmet içi eğitimlerinin artarak devam edeceğini söyledi.

İyi tarım uygulamalarının güvenli gıda tüketimi açısından önemli olduğunu bildiren Aksoy, uygulamalar ile üreticilerin kazancının ve rekabet gücünün arttığını kaydetti.

Kadın muhtarlardan İl Sağlık Müdürü Cerit'e ziyaret

Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kadın muhtarları makamında kabul etti.

Cerit, İstasyon Mahallesi Muhtarı Naide Şanslı Özdemir, Doğu Mahallesi Muhtarı Arzu Yıldırım ile Karakaş Mahallesi Muhtarı Esra Mağıltaş ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cerit, kadın muhtarların sayısının artmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Muhtarlar ile görüş alışverişinde bulunan Cerit, özellikle Kovid-19 sürecinde kendilerine destek olan muhtarlara teşekkür etti.

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Mehmet Aksoy, Kırklareli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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