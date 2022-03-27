Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

27.03.2022 10:19
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Vize Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma duygularının hat safhada yaşandığını aktaran Özalp, yapılacak yardımların belediyede toplanacağını kaydetti.

İmece usulü toplanacak gıda ve nakdi yardımların ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını aktaran Özalp, herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti.

İstiridye mantarı üreticisine ziyaret

Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, istiridye mantarı yetiştiricisi Mustafa Dönmez'i ziyaret etti.

Çakıllı beldesindeki mantar üretim alanını inceleyen Gürsu, üretim hakkında Dönmez'den bilgi aldı.

İstiridye mantarının da gıda sektöründe ayrı bir yeri ve önemi bulunduğunu ifade eden Gürsu, üretimin de son derece meşakkatli olduğunu belirtti.

Ekonomik açıdan diğer mantar çeşitlerine göre getirisinin de yüksek olduğunu anlatan Gürsu, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayan üreticilere teşekkür etti.

Elektrik kesintisi

Demirköy'de bir mahalle ve 5 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçenin Yeni Mahallesi ile Hamdibey, Yeşilce, Karacadağ, Yiğitbaşı ve Boztaş köylerine 30 Mart Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

Ayrıca aynı gün Kırklareli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde de 09.00-12.00 saatlerinde kesinti yapılacak.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Ercan Özalp, Kırklareli, İstiridye, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
10:08 Selen Görgüzel boşanma sonrası açıkladı!
10:06 Kılıçdaroğlu anketlerden memnun olduğunu ifade etti: İlk kez sandığa gideceklerden umutluyum
09:55 Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini ele geçirdi!
09:47 Patronunun karısıyla ilişkisi ortaya çıkınca öldürülmüş!
09:30 Müge Anlı'da kayıp Dursun Zehir cinayeti çözüldü, torunu itiraf etti!
09:21 Galatasaray'da ilk aday belli oldu! Ünal Aysal ekibiyle birlikte geri geliyor
09:16 Hamile olan sosyetik güzel Dila Tarkan'ın gelinliğine yorum üstüne yorum yağdı!
08:47 İdari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas neden seçimde aday olamayacak?
08:14 Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi, kulüp seçime gidiyor
08:11 Ak Parti'den 5 vekil stokçuluğa karşı sahaya iniyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 10:25:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement