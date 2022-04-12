Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

12.04.2022 14:33
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Belediyesince "Gönül Soframız" etkinlikleri kapsamında sokak iftarları sürüyor.

Pınarhisar Belediyesince "Gönül Soframız" etkinlikleri kapsamında sokak iftarları sürüyor.

Çayırdere köyünde gerçekleştirilen iftar programında Belediye Başkanı İhsan Talay, vatandaşlarla bir araya geldi.

Talay, konuşmasında, iftar sofralarının ramazan ayının bereketini arttırdığını söyledi.

Manevi duyguların daha fazla yaşandığını ifade eden Talay, iftarlarda herkesin aynı sofra etrafında toplandığını belirtti.

Talay, "Sokak iftarına katılan herkese teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimiz ile gönül soframızın bereketini paylaştık." dedi.

Sahipsiz hayvanlara mama desteği

Kırklareli Belediyesince sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlandı.

Belediye ekipleri, kentin belirli alanındaki beslenme odaklarına mama bırakıp, su kaplarını doldurdu.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanların yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ekiplerin beslenme odaklarına mama ve su bıraktıklarını aktaran Kesimoğlu, hayvanların da yaşam haklarının bulunduğunu belirtti.

Sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının aksatılmadan giderildiğini ifade eden Kesimoğlu, "Ayrıca veteriner personelimiz tedavi veya farklı bir bakıma ihtiyaç ihtimaline karşı, sahada yerinde kontrol de yaparak can dostlarımızla yakından ilgileniyor." dedi.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçılarının 'karides' mesaisi sürüyor Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçılarının 'karides' mesaisi sürüyor SEDAŞ ile TES-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı SEDAŞ ile TES-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

İhsan Talay, Kırklareli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Genç kızın cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu: Ayrıldığı sevgilisine not bırakmış!
14:30 Pitbullunu saldırttığı öne sürülen sanık mahkemede kendini böyle savundu: Bir şey yapmak istesem silahla yapardım, köpeği kullanmam
14:25 Kadirov haritayı açık unutunca, Rus ordusunun nerelerde üslendiği canlı yayında görüntülendi
14:25 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Satacak bir şey kalmadı şimdi Türkiye'nin itibarını satıyorlar!
14:24 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Efe aynı davada ne gibi zorlukla karşılaşacak?
14:16 Destan bu akşam ekranlarda! Batuga sağ mı yoksa öldü mü?
14:06 Bircan Bali'nin şikayeti üzerine yargılanan Reynmen, beraat etti
14:01 İstanbul'un göbeğinde Libyalı şahıs kendisi gibi Libya uyruklu olan kadını bıçakla gasp etti
13:58 "Sonbaharda seçim bekliyorum" diyen MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar: Erdoğan seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu'nu görevden alacak!
13:57 Karantinaya girmek istemedi, tekme tokat dayak yedi! Korona Şangay'da tekrar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 14:46:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement