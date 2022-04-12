Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

12.04.2022 17:03
Kırklareli'nden kısa kısa

Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesi'nce fitre ve zekat zarfları dağıtıldı.

Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesi'nce fitre ve zekat zarfları dağıtıldı.

Şube Saymanı Hasan Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla fitre zarflarını köy ve mahalle muhtarlıklarına bıraktıklarını söyledi.

İlçede 21 bin zarf dağıttıklarını ifade eden Aktaş, vatandaşların desteğini beklediklerini kaydetti.

Fitre ve zekatlarını THK'ya bağışlayan vatandaşlara da teşekkür eden Aktaş, "Türk Hava Kurumunca fitre ve zekat bağışlarından toplanan gelirler, hava ambulanslarının hasta ve yaralı vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasında, THK Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere eğitim bursu verilmesinde, gençleri havacılığa hazırlayan sportif havacılık eğitim kurslarının açılmasında kullanılacak. THK'ye gönül rahatlığı ile fitre ve zekatlarını bağışlayan vatandaşlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Lüleburgazspor finale yükseldi

Kırklareli'nde İsmail Tırpancı Sezonu U-18 play-off karşılaşmasında Lüleburgazspor U-18 takımı finale yükseldi.

Pınarhisar sentetik sahasında oynanan play-off yarı final müsabakasında Kırklarelispor ile karşılaşan Lüleburgazspor rakibini 1-0 yendi.

Bu sonuçla Lüleburgazspor, finale yükselme hakkı elde etti.

Final müsabakasında Lüleburgazspor ile Lüleburgaz Atletik SK karşılaşacak.

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Lüleburgaz, Kırklareli, Fitre, Thk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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