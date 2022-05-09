Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gübre bayilerini denetledi.

Vize ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, gübrelerin depolanma şartları, son kullanma tarihleri ve satış koşulları kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Denetimlerde bayi görevlilerin bilgilendirildiğini ifade eden Aksoy, rastladıkları olumsuz durumlarda da gerekli yasal sürecin başlatıldığını belirtti.

Anaokulu öğrencileri doğayı eğlenerek tanıdı

Kırklareli'nde anaokulu öğrencileri boyadıkları kuş yuvalarını ağaçlara astı.

Yahya Kemal Beyatlı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi uygulama anaokulu öğrencileri, Kavaklı Meşe Korusu'nda, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün düzenlediği etkinliğe katıldı.

Öğrenciler, ilk olarak okulda hazırladıkları kuş yuvalarını boyadı. Ardından hazırlanan yuvalar ağaçlara iple asıldı.

Öğrenciler daha sonra çeşitli etkinlikler ile doğayı tanıdı.

Engelliler Haftası

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Engelliler Haftası mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, engelli bireylerin yaşadığı sorunların tüm insanların ortak sorunu olduğunu bildirdi.

Sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları, bütün vatandaşların, bu yönde yürütülen çalışmalara gereken desteği vermesi gerektiğini belirten Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Bu konuda yapılacak çalışmalar, insanımıza ve toplumumuza gösterdiğimiz saygının anlamlı bir ifadesi olacaktır. Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine engelinden dolayı hiçbir imkandan yoksun kalmamasına özen gösterilmeli, onlara sevgiyle kucak açılmalıdır. Bu yönde atılacak her adım, engellilerimizin yaşamdan tat almalarını ve yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır. Engelli vatandaşların meslek edinip, üretken hale getirilmelerini, kendi kendilerine yetebilen bireyler olmaları ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamak öncelikli görevlerimizdendir."