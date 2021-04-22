Kırklareli Valisi Bilgin, sondaj kuyularını inceledi - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Turkish Petroleum International Company (TPIC) tarafından sürdürülen sondaj çalışmalarını inceledi.

Vali Bilgin, Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde çalışma yapılan sahayı gezdi.

Yetkililerden bilgi alan Vali Bilgin, TPAO'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Çalışmaların hızla sürdürülmesi için gereken her türlü desteğin sağlandığını ifade eden Bilgin, Türkiye'nin her alanda çalışmalar yaparak gelişimini sürdürdüğünü kaydetti.