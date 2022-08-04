Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

04.08.2022 15:09
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, göçmen dernekleri temsilcileri ile bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, göçmen dernekleri temsilcileri ile bir araya geldi.

Vali Bilgin, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Balkan Türkleri ve Göçmen Dernekleri temsilcilerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Toplantıda, dernek yetkilileri yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Ekici'ye bilgi verdi.

Emzirme Haftası

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde Emzirme Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte hastaneye gelen vatandaşlara anne sütünün önemini anlatan broşürler dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yeni doğan bebeklerin ilk 6 ay kesinlikle anne sütü ile beslenmesi gerektiğini söyledi.

Anne sütünün öneminin büyük olduğunu ifade eden Cerit, bebeklerin en iyi besin kaynaklarının anne sütü olduğunu kaydetti.

Haşere ve sineklere karşı ilaçlama

Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi, kentteki yağmur kanalları, foseptik çukurları, dere yatakları ile durgun sular ile cadde ve sokakları haşere ve sineklere karşı ilaçladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin muhtelif alanlarda haşere ve sineklere karşı mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Valisi Ekici, huzurevini ziyaret etti Kırklareli Valisi Ekici, huzurevini ziyaret etti
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Birol Ekici, Kırklareli, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:27 KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı
14:22 Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim
14:21 CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı'na enflasyon tepkisi: Bunun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır
14:12 28 yaşındaki Norveç Adalet Bakanı Mehl'in bikinili pozu ülkeyi karıştırdı: Kuralları çiğnedin
14:09 Küçük Asiye'nin babasından kızının boynuna tasma takılıp küfürler edilen videoyla ilgili açıklama: Görüntüler montaj
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura sona erdi! Bakanlar Nebati ve Özer ilk kez katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 15:33:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement