Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

12.08.2022 14:24
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, hayatını kaybeden Kore gazisi Hikmet Öz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, hayatını kaybeden Kore gazisi Hikmet Öz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ekici, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile Öz'ün Kapaklı köyünde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Eviş tarafından dua okundu.

Ardından Ekici, Öz'ün ailesi ile sohbet etti.

Vali Ekici'ye ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Birdeniz Şan'ı makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şehitlerin en değerli emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Ekici, şehit ve gazilerini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

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