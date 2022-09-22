Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy okullarını ziyaret etti.

Vali Ekici, Yoğuntaş ile Kayalı köylerindeki okulları ziyaret edip öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Kentteki okullarda eğitim ve öğretimin aksamadan devam etmesi için tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Ekici, köy okullarının da açık kalması için çalıştıklarını söyledi.

Ekici, 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Ekici, incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Özel İdaresince köy yollarında sürdürülen çalışmaları inceledi.

Ekici, Demirköy ilçesinde çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

İl Özel İdaresi personeli ile sohbet eden Ekici, gece gündüz demeden görev yapan çalışanlara teşekkür etti.

Ekici, köylere daha fazla hizmet götürebilmek için çalıştıklarını kaydetti.