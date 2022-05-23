Kırklareli Valisi Ekici, kentte misafir edilen savaş mağdurlarını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli Valisi Ekici, kentte misafir edilen savaş mağdurlarını ziyaret etti

23.05.2022 17:20
Kırklareli Valisi Ekici, kentte misafir edilen savaş mağdurlarını ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye gelerek öğrenci yurtlarında misafir edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye gelerek öğrenci yurtlarında misafir edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti.

Vali Ekici, Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafir edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret ederek istek ve sıkıntılarını dinledi.

Çocuklar ile zeka oyunları oynayan Vali Ekici, ardından onlara hediyeler verdi.

Ekici, savaş mağduru ailelerin kendilerini evlerinde hissetmeleri için güvenlik önlemlerinden sağlık hizmetlerine, barınmadan yiyecek hizmetlerine kadar her türlü ihtiyacın karşılanması için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Kırklareli Valisi Ekici, kentte misafir edilen savaş mağdurlarını ziyaret etti
Kırklareli Valisi Ekici, kentte misafir edilen savaş mağdurlarını ziyaret etti
Kırklareli Valisi Ekici, kentte misafir edilen savaş mağdurlarını ziyaret etti

YORUMLAR
500
Ukrayna'daki ilk savaş suçları davasında Rus askere müebbet hapis cezası Ukrayna'daki ilk savaş suçları davasında Rus askere müebbet hapis cezası Ukrayna: Savaşın başlamasından beri 232'si çocuk en az 4 bin 600 sivil öldü Ukrayna: Savaşın başlamasından beri 232'si çocuk en az 4 bin 600 sivil öldü
Kaynak: AA

Kırklareli, Rusya, Savaş, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi Ekici, kentte misafir edilen savaş mağdurlarını ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Kalbi tekleyen Cübbeli Ahmet Hoca kalp ameliyatına alındı, sosyal medyadan dua istedi
17:18 Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a "Arsız sefil" demesi tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayında
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
16:58 Halı saha maçında kendisine faul yapan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 17:34:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli Valisi Ekici, kentte misafir edilen savaş mağdurlarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement