Son Dakika › Güncel › Kırklareli Valisi Osman Bilgin korona virüse yakalandı - Son Dakika
Kırklareli Valisi Osman Bilgin korona virüse yakalandı
6 saat önce
Kırklareli Valisi Osman Bilgin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Vali Bilgin'in 14 gün süreyle Vali Konağı'nda izole altına alındığı duyurulurken Bilgin'in görevini Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı'nın yürüteceği aktarıldı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin korona virüse yakalandığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada Bilgin'in 14 gün boyunca Vali Konağı'nda izole altında olacağı belirtilirken Bilgin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vali Bilgin'in yerine Vali Yarımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı'nın bakacağı belirtildi. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:39 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok