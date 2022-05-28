Kırklareli ve Edirne için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Son Dakika
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Kırklareli ve Edirne için 'kuvvetli yağış' uyarısı

28.05.2022 11:46
Kırklareli ve Edirne için 'kuvvetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Kırklareli ve Edirne için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Kırklareli ve Edirne için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, öğleden sonra etkili olması bekleniyor.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.


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Kaynak: DHA

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