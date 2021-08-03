Kırklarelispor 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takım, Pendikspor'dan Mehmet Cinpir ve Yaser Hacımustafaoğlu, Sakaryaspor'dan Canberk Özdemir, Eyüpspor'dan Harun Özcan, Sivas Belediyespor'dan Şevki Çınar ve Kırşehirspor'dan Serhat Mermer ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Volkan Can, yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarını hızla sürdürdüklerini söyledi.

6 yeni futbolcuyu takıma kattıklarını ifade eden Can, transferler ile takımın gücüne güç kattıklarını belirtti.