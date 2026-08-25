Kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 44 suçlu Türkiye’ye getirildi - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 44 suçlu Türkiye’ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 44 suçlu Türkiye’ye getirildi
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Yurt dışında yürütülen operasyon ve iş birliği çalışmalarıyla kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlu Türkiye’ye getirildi.

Kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 44 suçlu 12 yabancı ülkeden Türkiye'ye geri getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları; Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlu Türkiye'ye geri getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu kapsamda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.A., U.O., M.R., S.K., T.Ç., C.B., Ö.D., S.C., F.G., M.A., Ü.Y., E.E., S.E., A.B., B.Y. ve K.T.S. ile ulusal seviyede aranan V.B., T.D., A.A., B.S., S.K., H.P., Y.E.S., Y.T., R.B., E.Ü., O.A., S.C.E., S.Ş., C.C., M.A., A.D., O.T., U.Ö., S.Ö., H.A., M.D., G.Ü., M.E., G.A., D.H., Y.Ü., H.A., A.G., M.Y., H.P., M.D., Y.Ö., H.A., Ö.G., E.Y.Ş., A.G., D.C., A.Ö., G.C., N.A., A.Ö., G.E., F.B. ve M.E. isimli şahıslar yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı." dedi.

Kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 44 suçlu Türkiye’ye getirildi

12 YABANCI ÜLKEDEN GETİRİLDİ

Bakanlık; Gürcistan'dan 43, Yunanistan'dan 5, Almanya'dan 2, Birleşik Krallık'tan 2, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'dan şüphelilerin iadesinin sağlandığını bildirdi.

Kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 44 suçlu Türkiye’ye getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada suçluların arandıkları cezalar şöyle bildirildi:

"Kasten öldürme, yağma, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kamu malına zarar verme, resmi belgede sahtecilik, yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, tasarlayarak öldürme, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, çocuğu kasten öldürmek, hükümlü veya tutuklunun kaçması, şantaj, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama, kasten yaralama, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, Türk vatandaşı ve yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, askeri yasak bölgelere girme, cinsel saldırı, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve silahlı terör örgütüne üye olma"

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Son Dakika Gündem Kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 44 suçlu Türkiye’ye getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Kırmızı bülten ile Türkiyenin aradığı kaç insan var ? bir de geçen sene kaç insan getirilmiş. Bu istatistiki verilere bakmadan 16 sayısını offff çok fazla diye ya da yuhhh çok az diye hesaplayamayız. diğer ülkeler ne kadar getirtebilmiş onları da karşılaştırmak zorundayız. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 44 suçlu Türkiye’ye getirildi - Son Dakika
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