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Kırmızı bültenle aranan İranlı rapçi Amir Tataloo İstanbul'da gözaltına alındı
27 dakika önce
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amir Tataloo, İstanbul'da gözaltına alındı. İran'da oldukça tanınan sanatçının "uyuşturucu kullanımını teşvik" suçundan arandığı kaydedildi.
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amir Tataloo, İstanbul'da gözaltına alındı. İran'da oldukça tanınan sanatçının "uyuşturucu kullanımını teşvik" suçundan arandığı kaydedildi.
Asıl adı Emir Hüseyin Maksudlu olan ve Amir Tataloo sahne adını kullanan sanatçının İstanbul Fatih'te polis kontrolüne takıldığı, yapılan pasaport kontrolünde bu kişi hakkında İnterpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:16
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