Kırmızı bültenle aranan İranlı rapçi Amir Tataloo İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kırmızı bültenle aranan İranlı rapçi Amir Tataloo İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

Kırmızı bültenle aranan İranlı rapçi Amir Tataloo İstanbul'da gözaltına alındı

27 dakika önce

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amir Tataloo, İstanbul'da gözaltına alındı. İran'da oldukça tanınan sanatçının "uyuşturucu kullanımını teşvik" suçundan arandığı kaydedildi.

Kırmızı bültenle aranan İranlı rapçi Amir Tataloo İstanbul'da gözaltına alındı, System.String[]

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amir Tataloo, İstanbul'da gözaltına alındı. İran'da oldukça tanınan sanatçının "uyuşturucu kullanımını teşvik" suçundan arandığı kaydedildi.


Asıl adı Emir Hüseyin Maksudlu olan ve Amir Tataloo sahne adını kullanan sanatçının İstanbul Fatih'te polis kontrolüne takıldığı, yapılan pasaport kontrolünde bu kişi hakkında İnterpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu belirlendi.

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İstanbul, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:16 
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