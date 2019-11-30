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Kırmızı kedi kitabevi alsancak'ta açıldı

6 saat önce

Kırmızı Kedi Kitabevi Alsancak'ta açıldıİZMİR, (DHA) - 2008 yılında okurlara merhaba diyen Kırmızı Kedi Yayınevi, kitabevleriyle de büyümeye devam ediyor.

Kırmızı Kedi Kitabevi Alsancak'ta açıldı

İZMİR, (DHA) - 2008 yılında okurlara merhaba diyen Kırmızı Kedi Yayınevi, kitabevleriyle de büyümeye devam ediyor.

8 yıl önce Tünel'de açtığı ilk kitabevinin ardından hızla büyüyen Kırmızı Kedi Yayınevi İzmirli kitap tutkunlarını da sevindirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan ve gazeteci-yazar Soner Yalçın'ın katılımıyla İzmir-Alsancak'taki yeni kitabevinin açılışı yapıldı.

İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de katıldığı açılışa İzmirli yazar ve sanatçıların ilgisi yoğun oldu.

Tunç Soyer kurdele kesiminin ardından Soner Yalçın'ın Kara Kutu ve Aytun Çıray'ın Türkiye için Söyleşiler adlı kitaplarını satın aldı. Soyer, açılışta yaptığı konuşmada 'Hayal kırıklıklarının yaşandığı bir ortamda 'İzmir'de Kırmızı Kedi Kitabevi açılıyor' haberi bile iç açıcı' dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ise 'Ben Kırmızı Kedi'yi bir yayınevi ve kitabevinden daha ileri bir olgu olarak görüyorum. Bugün demokrasi mücadelesini yapan Kırmızı Kedi ve Soner Yalçın ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onlar Türk demokrasisinin mücadele tarihine isimlerini altın harflerle yazdırdılar' diye konuştu.

Gazeteci-yazar Soner Yalçın da açılışta yaptığı konuşmada 'İzmir aydınlanmanın, çağdaşlığın başkentidir. Tunç Başkanla birlikte İzmir'in kısa bir zamanda da kültür başkenti olacağına inanıyorum. Kırmızı Kedi de kitabevleriyle buna destek verdiği ve ben de onun bir üyesi olduğum için son derece mutluyum. Bu aydınlanma mücadelesini hep birlikte yapacağız' ifadelerini kullandı.

Eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan da 'Nerede Kırmızı Kedi'yi görsek heyecanlanıyoruz, çünkü orada kitaptan öte başka şeyler de var' dedi.

Açılışa katılan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de tebriklerini dile getirirken İzmir'de kitabevi sayısının artmasının gurur verici olduğunu vurguladı.

Tudem Yayın Grubu Genel Müdürü Sinan Çam ise yayıncılık sektöründeki perakende açığının Kırmızı Kedi gibi bir marka tarafından doldurulmasından ve İzmir'de kitapçı sayısının artmasından çok memnun olduğunu söyledi.

Program yoğunlukları nedeniyle açışa katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gönderdiği çelenk ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da gönderdiği telgraf ile tebriklerini iletti.

Açılışın ardından gerçekleşen Soner Yalçın'ın imza etkinliğine de ilgi büyüktü.

Kırmızı kedi kitabevi alsancak'ta açıldı

İzmir, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:30 Kaynak: DHA
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