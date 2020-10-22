"Kırmızı periler diyarı"nda yılda 500 bin turist hedefi - Son Dakika

"Kırmızı periler diyarı"nda yılda 500 bin turist hedefi

22.10.2020 11:47

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki peri bacaları, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesince hazırlanan ortak projeyle yılda 300 ile 500 bin turisti ağırlayacak.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki peri bacaları, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesince hazırlanan ortak projeyle yılda 300 ile 500 bin turisti ağırlayacak.

Halk arasında "Kırmızı periler diyarı" olarak bilinen, oluşumu 300 milyon yıl öncesine dayanan ve Amerika'nın Kolorado Vadisi'ndeki Grand Kanyon ile benzerlik taşıyan Narman Peri Bacaları'nın bulunduğu ilçedeki alanda 12 ayrı kanyon bulunuyor.

Her yıl çok sayıda turisti ağırlayan ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan peri bacalarının, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesince hazırlanan ortak projeyle bölgeye 300 bin ile 500 bin turist çekmesi hedefleniyor.

Son dönemde gerçekleştirilen projeyle turizm potansiyelinin artırılması için yapımı süren bir restoranın yanı sıra yürüyüş yolları yapılan doğa harikası Narman Peri Bacaları'nın eşsiz manzarası AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.

Gazetecilere peri bacalarını düzenlediği gezi ile tanıtan Erzurum Valisi Okay, daha sonra yaptığı açıklamada, peri bacalarının bulunduğu noktaya ulaşımın kolay olduğunu ve projenin tamamlanmasıyla bu doğa harikası alanın tur şirketlerinin adeta akın edeceği alan haline geleceğini ifade etti. Memiş, " Ülkemizde Kapadokya'da peri bacaları var, dünyada eşsiz bir yer. Narman Peri Bacaları da jeolojik açıdan eşsiz bir yer olarak değerlendiriliyor." dedi.

Memiş, Narman ile Kapadokya arasında çok farklılar olduğunu, jeolojik açıdan bunun tescillendiğini ifade etti.

"Turistleri ağırlamakta güçlük çekiyorduk"

Bölgede hiçbir tesis bulunmaması sebebiyle daha önceki yıllarda bölgeye gelen turistleri ağırlamakta güçlük çektiklerine işaret eden Memiş, şöyle konuştu:

"Burası gerçekten de çok özel bir lokasyon. Buranın jeopark olarak dizaynıyla ilgili olarak çalışmalarımız var. Buraya ulaşan yolun hemen kenarına 2 katlı bir tesis yaptık. Bulunduğumuz lokasyona gelebilmek için yaklaşık 3,5 kilometrelik bir yoldan geçmemiz gerekiyordu. O yolu da dizayn ettik. Çalışmalar bittiğinde tur otobüsleri buraya gelecek ve binlerce insanı buralarda ağırlayacağız. İnsanlar gelip bu panoramik manzarayı görecek. Yapımı süren doğaya uygun tesisimizde misafirlerimiz dinlenecek, sonra vadinin içerisinden aşağıya kadar yürüyebilecek."

Memiş, peri bacalarının 17 milyon metrekarelik alana sahip olduğunu ve bünyesinde 12 vadiyi barındırdığını belirtti.

Yapılan çalışmalarla peri bacalarının dünyaya açılmasını sağlayacaklarını aktaran Memiş, "Bu alanda yaklaşık 1 saatlik yürüyüş parkuru var. Gelen turistler yapımı süren tesiste dinlenebilecek, geçici olarak konaklayabilecek, yemeklerini yiyebilecek, doğal ve yöresel ürünlerden tadıp hediyelik eşyalarını alabilecek. Ayrıca atlı safari, ATV safarisi, bisiklet gibi etkinlikler de olacak. Projede balon etkinliği de düşünüyoruz. Sonuç olarak güzel bir çalışma oldu. Burası doğal bir ortam ve sosyal mesafe açısından ziyaretçiler için pandemiye de uygun bir alan. İnşallah pandemiyi atlattıktan sonra gerek ülkemizde gerekse yurt dışında yaşayan bütün insanları bu bölgeye bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Peri Bacaları, Erzurum, turist, Narman, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Kırmızı periler diyarı'nda yılda 500 bin turist hedefi - Son Dakika

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