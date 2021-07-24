Üye Girişi
Kırsalda refah seviyesi artıyor - Son Dakika

Kırsalda refah seviyesi artıyor

24.07.2021 12:06
Kırsalda refah seviyesi artıyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafakemalpaşa, Mudanya ve Gürsu'nun kırsal mahallelerine kazandırdığı mahalle konaklarıyla kırsalda refah seviyesi her geçen gün artıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafakemalpaşa, Mudanya ve Gürsu'nun kırsal mahallelerine kazandırdığı mahalle konaklarıyla kırsalda refah seviyesi her geçen gün artıyor.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de özelikle kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bütün dünyada yatırımların neredeyse durma noktasına geldiği pandemi sürecine rağmen özellikle altyapı ve ulaşım yatırımlarından asla taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan kırsal mahallelere de sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Mudanya'nın Çepni Mahallesi'ne kazandırılan Mahalle Konağı ve meydan düzenleme çalışmaları geçen ay hizmete açılırken, Gürsu'nun Ağaköy Mahallesi için projelendirilen Mahalle Konağı'nda da çalışmalar tamamlandı. Çevre düzenlemeleri de tamamlanan bünyesinde düğün salonunu da barındıran Ağaköy Mahalle Konağı açılış için gün sayıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde yapımına 2016 yılında başlanan ancak inşaatı yarım kalan Doğancı Mahalle Konağı'nda da artık açılış için son rötuşlar yapılıyor. Toplam 860 metrekare alan üzerine inşa edilen iki katlı binada, düğün salonu kahvehane, işyeri, ofis, sağlık odası, depo ve tuvaletlerin yanı sıra 181 metrekare alanlı teras bulunuyor. Bölge halkının her türlü sosyal ve kültürel etkinlik için kullanabileceği mahalle konağı önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Yine Mustafakemalpaşa'nın Yamanlı Mahallesi için projelendirilen ve inşaatı yarım kalan Mahalle Konağı'nda da çalışmalar hızla ilerliyor. Toplam 840 metrekare alanda 323 metrekare inşaat alanına sahip projede düğün salonu, mutfak, depo ve tuvaletler bulunuyor. Yamanlı Mahalle Konağı'ndaki çalışmaların da ağustos ayı sonuna kadar tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Kosova Mahallesi'nde yapımına 2016 yılında başlanan temel ve çelik konstrüksiyonun kısmen yapılmasıyla yarım kalan mahalle konağında da kaba inşaat ve dış cephe boyama çalışmaları tamamlandı. Elektrik ve mekanik tesisatlar ile ince işçiliklerin devam ettiği mahalle konağının Eylül ayı içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçedeki kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara hızla devam ettiklerini söyledi. Hizmette kent-kırsal ayrımı yapmadıklarını, ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Ulaşım ve alt yapı başta olmak üzere her mahallemizin kendine göre öncelikleri var. Bu bazen bir futbol sahası, bazen mahalle konağı bazen de meydan düzenlemesi oluyor. Belli bir plan dahilinde yaptığımız projeler bir bir tamamlanıyor. Halkımızın özel günlerine ev sahipliği yapacak mahalle konaklarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Kırsalda refah seviyesi artıyor
Kırsalda refah seviyesi artıyor
Kırsalda refah seviyesi artıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Gürsu, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kırsalda refah seviyesi artıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız 12:37 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek 12:27 Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı 11:55 Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı
Müge Anlı'da işlenen Büyükşen cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim 11:35 Müge Anlı'da işlenen Büyükşen cinayetinde asıl hedef olan adam ilk kez konuştu: Mağdurum, olayı takip edeceğim Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti 11:24 Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu 11:19 Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu
Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen 11:15 Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen "Evde kal" bildirimi ortalığı karıştırdı Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor 22:50 Son dönemlerin olay kızı Şevval Şahin'in beyaz iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağıyor

Son Dakika Haberleri
12:45 Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi
12:29 Titiz hırsız parmak izini yok etmek için her yeri sildi! Dükkan sahibi: Gelsin camları temizlesin 150 lira vereyim
12:27 Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek
12:04 'Futbolda FETÖ temizliği' uyarısı yapan Rıdvan Dilmen, kendisini Sedat Peker'e benzetti
12:00 Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız
11:54 Evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan oyuncu Levent Aykul'un 4 gün önce çektiği görüntüleri ortaya çıktı
11:50 Mehmet Ceyhan, "Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" dedi! Devletin alması gereken tedbirleri tek tek sıraladı
11:36 Yoğun dalga ve akıntı nedeniyle 4 kişinin öldüğü Şile sahillerinde denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı
11:17 Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı
11:11 Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
Titiz hırsız parmak izini yok etmek için her yeri sildi! Dükkan sahibi: Gelsin camları temizlesin 150 lira vereyim Titiz hırsız parmak izini yok etmek için her yeri sildi! Dükkan sahibi: Gelsin camları temizlesin 150 lira vereyim         
12:29
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız         
12:00
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" dedi! Devletin alması gereken tedbirleri tek tek sıraladı         
11:50
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı         
11:30
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı         
11:18
Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar Galatasaray, 4 saatte 3 transfer açıkladı! Bu futbolcular için ne kadar harcama yaptı? İşte tüm detaylar         
11:12
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu         
20:17
BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Maraş'ın açılması kararı için kınama mesajı yayınlayacak         
18:45
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik takipçilerini mest etti! Parlak bikinisiyle dans ederken çekilen fotoğrafını paylaştı         
18:26
Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı         
18:26
Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi         
17:53
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti         
17:12
Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın         
16:06
Korkunç kazada kocasını kaybetti, Korkunç kazada kocasını kaybetti, "Onu bırakıp hiçbir yere gitmem" feryatları yürek parçaladı         
15:26
2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor 2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 13:06:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırsalda refah seviyesi artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement