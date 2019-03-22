Kırsaldan Şehre Gelen 2 PKK'lı Tutuklandı
1 saat önce
İstanbul, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, dağ kadrosundan kente gelen 2 örgüt üyesi yakalandı.
İstanbul
, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, dağ kadrosundan kente gelen 2 örgüt üyesi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna katılan A.A. ve Ş.A. adlı 2 şüphelinin bir süre sonra İstanbul'a gelerek eylem arayışında olduğu istihbaratını aldı. Saklandıkları adresleri tespit edilen 2 PKK üyesinin yakalanması için 13 ve 14 Mart
tarihinde peş peşe baskınlar düzenleyen polis ekipleri, A.A. ve Ş.A.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda ise eylem talimatı içerdiği öğrenilen çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayınlarla dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 PKK'lı, Terörle Mücadele Şubesindeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:57 Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğlu'ndan Turgay Güler'e Gönderme: Beni Kesen Yayıncının Ne Hale Geldiğini Biliyorsun
İstanbul'da Eylem Hazırlığındaki 2 Terörist Yakalandı
FETÖ'nün Yeniden Yapılanmasına Operasyon: 126 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı