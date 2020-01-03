Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu; - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu; - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu;

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi 2020 yılının ilk Belediye Meclisi Toplantısında konuşan Belediye Meclis Başkanı Selehattin Ekicioğlu, adrese teslim ihale döneminin sona erdiğini söyledi.

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu;, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi 2020 yılının ilk Belediye Meclisi Toplantısında konuşan Belediye Meclis Başkanı Selehattin Ekicioğlu, adrese teslim ihale döneminin sona erdiğini söyledi.


Belediye Başkanı Ekicioğlu, açıklamasında; "Belediyede yapılan ihaleler canlı yayınlarla yapılıyor. Hepimiz biliyoruz ki; eline kamerayı alan özellikle iş dünyasından yüzde 100 şirket sahibi arkadaşlarımız var. Yeni ihaleler geldiği için "tehditler, şantajlar" onları biz aştık. Onu da herkes biliyor. Biz, korkmuyoruz. Doğruyuz, şeffafız, açığız. İş dünyası eline kamerayı alıp bizi tehdit etmeye başladığı zaman, önceki dönem ki tehditlere de karşı çıktık. Bizde de karşı çıkıyoruz. Adrese teslim ihale bitti artık. Tehdit ve şantajla ihale alma devri kapanıyor, tehdit devam ediyor. Devletin kamunun yararı varsa o ihaleyi alacak arkadaşımız" dedi.


Parası olan kurtuldu olmayan yatıyor


Belediye Başkanı Ekicioğlu, belediye meclis toplantısında anlattığı ve şantaj yaptığını ileri sürdüğü iş adamının kendini ve çocuklarını kurtarmak için kaç dolar verdiğini biliyoruz dediği açıklamasını şöyle sürdürdü; "Kendisini kurtarmak için hangi borsada kaç dolar verdiğini de biliyoruz. Çocukları ve kendini kurtarmak için parası olan kurtuldu parası olmayan yatıyor. Hangi borsa olduğunu biliyorsunuz. Bunu bende değil Şamil Tayyar söylüyor." - KIRŞEHİR

Meclis Başkanı, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:14 Kaynak: İHA
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