Kırşehir Belediyesi çiçek ve meyve ağaçları satışına başladı - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi Gülbahçe Peyzaj ve Çiçek Satış Evi'nin, çiçek ve meyve ağaçları satışına başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, Kırşehir'de peyzaj düzenlemesi, çiçek temini ve meyve ağaçlarının vatandaşa ulaştırılması için çalışma yaptığı belirtildi.

Kentte meyveciliğin gelişmesine katkıda bulunulması amacıyla belediye satış evinde uzman ekiplerin teknik bilgilendirme yaptıkları da vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kırşehir Belediyesi Gülbahçe Peyzaj ve Çiçek Satış Evi'nde çeşitli çiçek türleri ve meyve ağaçlarının satışlarına başlandı. Bu yıl başta elma, armut, kayısı, vişne, kiraz, erik, ayva, dut, badem, nektarı, şeftali, hurma, incir, ters dut, iğde, kivi gibi meyve ağaçları açık kök olarak sepetli ve saksılı olarak da satışa sunuldu. Ayrıca, limon, portakal, zeytin, kumkuat gibi bazı meyve ağaçları da özel saksılarıyla satılmaktadır. Görevli uzman ekibimiz, vatandaşlarımıza açık kök ve saksıdaki meyve ağaçlarının dikim, bakım, ilaçlama ve gübreleme konularında bilgi vermektedir. Vatandaşlarımıza çiçek ve meyve ağaçları yetiştiriciliği alanında teknik desteklerimiz de devam etmektedir."