Kırşehir\'de 1.2 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Kırşehir'de polis ekiplerince 1 milyon 217 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çiçekdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 17 bini doldurulmuş 1 milyon 217 bin makaron, 5 sigara sarma makinesi, 249 kilogram kıyılmış tütün ve 3 kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A, M.D. ile K.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.