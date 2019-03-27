Kırşehir'de 167 Bin 620 Seçmen Oy Kullanacak

Kırşehir
'de 167 bin 620 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
699 sandığın kurulacağı Kırşehir'de, Kırşehir Belediye Başkanı, ilçe ve belde belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Kırşehirliler, Kırşehir Belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) verilerine göre, Kırşehir'de 167 bin 620 seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Kırşehir'de seçmen sayısı 9 bin 111 arttı.
İlçelerde en fazla seçmen Kaman
'da
En fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı Kaman ilçesinde 27 bin 887 seçmen için 118 sandık kurulcak.
Merkezden sonra ikinci sırada 84 sandık ve 14 bin 374 seçmenle Mucur
, üçüncü sırada da 74 sandık ve 11 bin 802 seçmenle Çiçekdağı
geliyor.
24 sandık ve 4 bin 4 bin 604 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Boztepe
'de olacak.
Kırşehir merkezde 99 bin 75 seçmen, 338 sandıkta oy kullanacak.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayısı şöyle:
| İlçe Adı
| Sandık Sayısı
|Seçmen sayısı
| Akçakent
|25
|3.615
| Akpınar
|36
|6.263
|Boztepe
|24
|4.604
|Çiçekdağı
|74
|11.802
|Kaman
|118
|27.887
| Kırşehir Merkez
|338
|99.075
|Mucur
|84
|14.374
|Toplam
|699
|167.620