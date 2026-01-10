Kırşehir'de 36 Kişi Yakalandı

Kırşehir'de polis ekiplerince son bir hafta içerisinde aranan 9'u firari hükümlü, 36 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-8 Ocak'ta arananların yakalanmasına yönelik denetim yapıldı.
Çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan 1 yıl 1 ay ila 6 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 27 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.
