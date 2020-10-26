Kırşehir'de ambulans şoförlerine ileri sürüş tekniği eğitimi verildi - Son Dakika

Kırşehir'de, bilinçli, etkin ve güvenli sağlık hizmeti verilmesi amacıyla ambulans şoförlerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimine (ASTE) 12 şoför katıldı.

Uzman eğitmenler eşliğinde Akpınar ilçesinde trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen eğitimde şoförler, manevra yapma, ani duruş ve kalkışlarda hareket etme teknikleriyle ilgili tecrübelerini geliştirdi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Bulut, düzenlenen eğitimle sağlık hizmeti verirken ambulans şoförlerinin deneyimlerini artırmalarının hedeflendiğini belirtti.

Ambulansların sürekli trafikte olduğunu vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Bizim asli işimiz sağlık hizmeti üretmek. Sağlık hizmeti üretirken ambulanslarımız sürekli trafikte. Arkadaşlarımızın ambulans kullanırken ileri sürüş tekniklerine sahip olması gerekiyor. Bu amaçla ambulans kullanan arkadaşlarımıza eğitim verilerek sertifikaları takdim edildi. Daha önce eğitim alanların tekrardan değerlendirilmesi yapılıyor. Hızlı kullanımda önlerine çıkan engelde nasıl manevra yapacaklar, bunlar tekrarlanıyor. Yeni olan arkadaşlarımıza bunların hepsi ayrıntılı olarak öğretiliyor. Eğitimin verilmesini sağlayan başhekimliğimize ve katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."