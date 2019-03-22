Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Bin 136 Hastaya Evde Sağlık Hizmeti Veriliyor

Kırşehir'de Bin 136 Hastaya Evde Sağlık Hizmeti Veriliyor

10 dakika önce

Kırşehir Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, il genelinde bin 136 hastaya evde sağlık hizmeti verildiğini bildirdi.

Kırşehir'de Bin 136 Hastaya Evde Sağlık Hizmeti Veriliyor, System.String[]
Kırşehir Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, il genelinde bin 136 hastaya evde sağlık hizmeti verildiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkoğlu, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Avcu, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Aslıhan Kılıç Torun ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi doktor ve görevlileri ile evde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret etti.

Hastalarla yakından ilgilenen Türkoğlu, evde sağlık hizmetinin Kırşehir'de başarı ile uygulandığını belirtti.

Bu hizmeti alan yaşlıların haftasını da kutlayan Türkoğlu, "Geçmişimizle bugünümüz arasında köprü kuran, yılların tecrübesini geleceğe aktaran değerli varlıklarımız yaşlılarımızın ve evde bakım hastalarının sağlıklı bir ömür sürmelerinde gerekli özveriyi göstermek için hastalarımızı ziyaret ederek yanlarında olmaya çalışıyoruz. İlimizde toplamda bin 136 hastamız evde sağlık hizmeti almaktadır. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor. Hastalarımızın mutluluğu ve sevinci yüzlerinden okunuyordu." ifadelerini kullandı.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi görevlileri, ziyaret yapılan hastaların sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Evde sağlık hizmeti alan Güldane Yıldız da sağlık hizmetinin ayaklarına kadar geldiğini vurgulayarak, "Evde sağlık hizmetleri birimi sayesinde hizmet ayağımıza gelmekte. Bu sayede tansiyon ve diğer rahatsızlıklarım olsun artık evimde tedavi ediliyorum. Bizlerin hayatını bu kadar kolaylaştırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum." sözlerini kullandı.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen hasta veya yakınlarının Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet sunan koordinasyon merkezinin 444 38 33 numaralı telefonunu arayarak kayıtlarını yaptırabilecekleri kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:08 Kaynak: AA

Türkoğlu, Kırşehir, Güncel
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