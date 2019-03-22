Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Bin 136 Kişi Evde Sağlık Hizmeti Alıyor

Kırşehir'de Bin 136 Kişi Evde Sağlık Hizmeti Alıyor

1 saat önce

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığına bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi evde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret etti.

Kırşehir'de Bin 136 Kişi Evde Sağlık Hizmeti Alıyor, System.String[]
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığına bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi evde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığının 2023 Vizyonuna uygun, kaliteli sağlık hizmeti sunumundaki en önemli hizmetlerinden birinin yerine getirildiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, "Geçmişimizle bugünümüz arasında köprü kuran yılların tecrübesini geleceğe aktaran değerli varlıklarımız yaşlılarımızın ve evde bakım hastalarının sağlıklı bir ömür sürmelerinde gerekli özveriyi göstermek için hastalarımızı ziyaret ederek yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kırşehir'de toplamda bin 136 hastamız evde sağlık hizmeti almakta. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor." dedi.

İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Suat Türkoğlu'na evde sağlık hizmeti ziyaretinde Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Avcu, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Aslıhan Kılıç Torun ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi doktor ve görevlileri eşlik etti.

Yapılan ziyaretlerde evlerinde sağlık hizmeti alan yaşlılara yaşlılar haftası kapsamında hediye takdimi yapıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:27 Kaynak: İHA

Türkoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Köprünün Geçiş Garantileri Tutmadı, Hazine 1,76 Milyar TL Ödedi Eski Sevgiliye "Yeniden Birlikte Olalım" Israrının Bedelini Canıyla Ödedi Traklar'a Ait 4 Bin Yıllık Kaya Anıtları Bulundu AB'den İsrail ve ABD'ye Tokat Gibi Cevap: İsrail'in Golan Tepelerindeki Hakimiyetini Tanımıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 15:11:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Bin 136 Kişi Evde Sağlık Hizmeti Alıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]