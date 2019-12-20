Kırşehir'de

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ), "Bir Doğu Türkistanlının Gözünden Doğu Türkistan" konferansı düzenlendi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Aşıkpaşa Salonunda düzenlenen konferansa Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, konuşmacı olarak katıldı.

Daha önce de Kırşehir'e gelerek Doğu Türkistan meselesini anlattığını belirten Seyit Tümtürk, 35 milyon mazlum soydaşın mağdur olduğunu ifade etti. Müslüman Türk milletinin Doğu Türkistan'a sahip çıktığını vurgulayan Tümtürk, "Bu bize ecdadımızın bıraktığı en güzel ahlak." ifadesini kullandı.

Doğu Türkistan'ın ecdadın birlikte yaşadığı ve Türk-İslam medeniyetinin doğduğu coğrafya olduğunu anlatan Tümtürk, şunları kaydetti:

"Doğu Türkistan, fiziki ve siyasi olarak Çin işgalinde ve Çin'e bağlı. Doğu Türkistan manen Türkiye ve Anadolu ile sevinen bir coğrafya. Türk-İslam dünyasına önemli manevi şahsiyetler yetiştiren Doğu Türkistan, 1949 yılına kadar bağımsızlığını korudu. Bugün Çin'in nükleer poligon olarak kullandığı Doğu Türkistan, sosyal güvenlik ve sağlıktan yoksun durumda. Doğu Türkistan'ın tarihi, jeopolitik konumu ve zenginlikleri dikkati çekmektedir. Çin, Doğu Türkistan'da inanç ve milli kimliği yok ederek soykırım ve asimilasyon uygulamaktadır."

Konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.