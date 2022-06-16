Kırşehir'de çobanlık yapan Afgan, 2 milyon TL'lik vurgun yaptı! - Son Dakika
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Kırşehir'de çobanlık yapan Afgan, 2 milyon TL'lik vurgun yaptı!

16.06.2022 10:37

Kırşehir'de yaşanan olayda Afgan uyruklu bir çoban, her hafta 4-5 tane olmak üzere çalıştığı mandıradaki 28 büyükbaş ile komşularına ait 13 büyükbaşı çalıp gizli gizli mezbahaya göndererek toplamda 2 milyon liralık vurgun yaptı. Durumun fark edilmesiyle gözaltına alınan Afgan çoban ile birlikte toplam 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Boztepe ilçesi Külhüyük köyünde geçen mayıs ayında meydana gelen olayda; Afgan uyruklu çoban Juma Khan Velizade, çalıştığı mandırada Ramazan Göztak'a ait 28 büyükbaşı çeşitli zamanlarda kesimhanede kestirerek, kasaplara sattı. Bir süre sonra kesimhane çalışanlarının bilgi vermesiyle durumu öğrenen Göztak, jandarmaya ihbarda bulundu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Olayı öğrenen Göztak'ın komşusu Mustafa Demir de büyükbaşlarını saydığında 13'ünün eksik olduğunu belirledi. Demir de Afgan çobandan şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında Afgan çoban ile birlikte çalıştıkları belirlenen toplam 10 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 10 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mandıradan çaldığı 41 büyükbaşı kestiren çoban, 2 milyon TL'lik kazanç sağladı

"HER HAFTA DANA ÇALIP MEZBAHAYA GÖNDERİYORMUŞ"

Yaşadığı olayı anlatan Ramazan Göztak, "25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Son zamanlarda bir Afgan çobanımız vardı. Bu çoban her hafta bizden dana çalıp mezbahaya gönderiyormuş. Her hafta 4-5 tane hayvanı elden çıkarıyormuş. Biz çobanımıza güveniyorduk. Hayvanları saymıyorduk. Tabii burada alıcılar da bilinçli bir şekilde bu hayvanları alıp haksız kazanç elde ediyorlar. Biz jandarmaya haber verdik. Jandarma bunların ifadesini aldı. Daha sonra adliyeye sevk edildiler ve serbest bırakıldılar. Toplamda komşumun hayvanlarıyla birlikte 41 tane hayvanın 17 tanesini çaldıklarını kabul ediyorlar ve diğer hayvanları kabul etmiyorlar. Diğer hayvanlar nerede? Bu hayvanlar hiçbir fatura karşılığı olmadan neye göre kesiliyor? Anlamadık" dedi.

Mandıradan çaldığı 41 büyükbaşı kestiren çoban, 2 milyon TL'lik kazanç sağladı

"2 MİLYON TL ZARARIMIZ VAR"

Zararlarının büyük olduğunu söyleyen Göztak, "Toplam 2 milyon TL kadar büyük bir zararımız var. 28 tane benim büyükbaş hayvanım, 13 tane de diğer komşumun olmak üzere 41 büyükbaş hayvan ortada yok. Mandıramızda bulunan kameraların fişini dahi kesmişler. Her bir metrede kabloları kesip bulunduğu demirlere dolamışlar. Ben kesimhanelere de söylüyorum. Sizler bir Afganlının malının olmayacağını bilmiyor musunuz? Sizler gebe hayvanların kesilmeyeceğini bilmiyor musunuz? Bu nasıl bir vicdansızlıktır" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Hisarcık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de çobanlık yapan Afgan, 2 milyon TL'lik vurgun yaptı! - Son Dakika

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