Kırşehir\'de Deprem Yılı Anıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin devlet ve milletin el ele vermesiyle yeniden ayağa kalktığını vurguladı.

Kırşehir Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını belirtti. Göçmen, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu büyük depremde kaybettiğimiz her bir vatandaşımız için dualar okuduk. Devletimiz ve milletimiz el ele vererek yaraları birlikte sardı. Türkiye, bu büyük felaketin ardından yeniden ayağa kalkmayı başardı" dedi.

Deprem sürecinde gösterilen dayanışmanın önemine dikkat çeken Göçmen, birlik ve beraberliğin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu ifade ederek, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti. - KIRŞEHİR