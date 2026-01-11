Kırşehir'de Engellilere Destek Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kırşehir'de Engellilere Destek Toplantısı

Kırşehir\'de Engellilere Destek Toplantısı
11.01.2026 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Komisyonu, Kırşehir’de engelli bireylerin sorunları ve destek çalışmaları üzerine toplandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı Kayseri'de gerçekleştirildi. Toplantıda Kırşehir'de engelli bireylere yönelik yürütülen çalışmalar Beyazay Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen tarafından anlatıldı.

Toplantıya katılan Kırşehir Beyazay Derneği Başkanı Adnan Göçmen; Kırşehir'de engelli bireylerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Göçmen; Beyazay Derneği olarak engelli bireylerle birebir ilgilenildiğini, sorunların yerinde tespit edilerek çözüm üretildiğini ifade etti. Kırşehir'de engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara hızlı şekilde müdahale edildiğini belirten Göçmen; "Yerinde yönetme ilkesiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Özel bireylerimizin her talebine cevap vermeye gayret ediyoruz. Amacımız engelsiz bir Kırşehir oluşturmak" dedi.

Kayseri'de düzenlenen bölge istişare toplantısında Kırşehir örneğinin dikkat çektiğini aktaran Göçmen; Kırşehir'de engelli bireylerin sorunlarının asgari seviyede olduğunu, bu durumun yürütülen koordineli çalışmaların sonucu olduğunu belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırşehir, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de Engellilere Destek Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

17:39
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
16:28
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
16:12
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 18:15:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Engellilere Destek Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.