Kırşehir'de gençler, Sağlıklı Yaşam ve Sporcu Merkezi'nde yeteneklerini geliştiriyor

Kırşehir'de gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde Sağlıklı Yaşam ve Sporcu Merkezi'ndeki etkinliklerle yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde gençlerin moral ve fiziki kapasitelerinin üst düzeyde tutulması için tedbirler eşliğinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Müdürlük binasının yeni yerine taşınması ile Ahi Stadı'nın yanındaki binanın Sağlıklı Yaşam ve Sporcu Merkezi'ne dönüştürüldüğünü belirten Şahin, burada fizyoterapist, diyetisyen ve antrenörler eşliğinde her yaştan kişiye hizmet vermeye gayret ettiklerini ifade etti.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulayarak özellikle gençlerin spordan mahrum kalmaması için programlar düzenlediklerini anlatan Şahin, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde yeni açılan Genç Ofisi ile gençlere danışmanlık hizmeti verildiğini aktardı.

Ofis aracılığıyla gençlerin çeşitli branşlara yönlendirildiğini vurgulayan Şahin, "Tüm tedbirler alınarak Kırşehir'de 12 branşta spor okulu faaliyetlerimiz devam ediyor. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi sürüyor. Voleybol, basketbol, masa tenisi, badminton, atletizm, güreş, okçuluk gibi spor dallarında kurslar veriyoruz." diye konuştu.

"Günde 150'ye yakın genç geliyor"

Gençlere yeteneklerini geliştirme fırsatı sunduklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Sağlıklı Yaşam ve Sporcu Merkezi'nde hem gençlik faaliyetlerinin duyurularının yapıldığı hem de gençlik merkezlerine gelen çocukların spor yapma imkanı bulduğu bir ortam oluşturduk. Gelen kardeşlerimiz buranın imkanlarından faydalanıyor. Mini stantlarda, turnuvalarla hep beraber vakit geçirmenin, sosyalleşmenin aynı zamanda gençlik faaliyetlerine katılmanın yolunu bu şekilde açmış olduk. Günlük en az 100-150 gencimiz hem ofisimize gelerek spor faaliyetleri hakkında bilgi sahibi oluyor hem de spor etkinliklerine katılıyor."