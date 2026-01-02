Kırşehir\'de Kaçak İçki Operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak alkol üreterek ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda O.Ş'nin ikametinde yapılan aramada, 15 litre kaçak içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.