Kırşehir'de Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
3-sayfa

Kırşehir'de Kaçak Kazı Operasyonu

Kırşehir\'de Kaçak Kazı Operasyonu
07.12.2025 18:00
Kırşehir'de izinsiz kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı, malzemeler ele geçirildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, izinsiz kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda Ö.Ü., B.Ü. ve Ö.Ş.U. isimli şahısların izinsiz kazı yaptığı belirlendi. Operasyonda şüpheliler kazı esnasında yakalanırken, olay yerinde kullanılan 1 adet elektrikli delici/kırıcı makine ve ucu, 1 benzinli jeneratör, 1 kürek ve 1 kazma ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

